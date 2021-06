«19 minutes – L’exploit Piché»: Robert Piché reconstitue son exploit dans un documentaire à TVA

20 ans après son atterrissage spectaculaire aux Açores, qui a sauvé la vie de 306 passagers et fait de lui un héros, l’ex-commandant Robert Piché reconstituera pour la première fois l’événement dans un documentaire exclusif, 19 minutes – L’exploit Piché, que TVA présentera à l’automne.

L’émission d’une heure, menée par le journaliste Paul Larocque, nous fera revivre, minute par minute, la détresse vécue en pleine nuit au-dessus de l’Atlantique à l’intérieur de l’Airbus géant s’étant retrouvé sans moteurs entre Toronto et Lisbonne, le 24 août 2001, à bord du vol TS236. Robert Piché avait alors réussi un vol plané de 19 minutes, le plus long de toute l’histoire de l’aviation civile.

Dans L’exploit Piché, Robert Piché – maintenant à la retraite – prendra les commandes d’un simulateur de CAE pour recréer le voyage fatidique et expliquer en détail ses émotions et ses décisions au moment du drame, lorsqu’il n’avait qu’une chance de poser son planeur géant sur la piste de l’île de Terceira, dans l’archipel des Açores.

L’homme retournera aussi pour la première fois en 20 ans à la base militaire de Lajes et retrouvera le premier contrôleur aérien à qui il a déclaré «mayday, mayday, mayday!» Il reverra même certains passagers du vol, pour la première fois à l’écran.

«Dans un traitement cinématographique, évocateur et stylisé, ainsi qu’à l’aide d’effets spéciaux, les téléspectateurs revivront ce vol en accéléré ainsi que les 19 dernières minutes de l’exploit plané. Aussi, à travers le récit de cet exploit, Robert Piché se livrera sur sa vie, son passé carcéral, ses épreuves et l’homme qu’il est devenu aujourd’hui, 20 ans après avoir frôlé la mort en plein ciel», laisse savoir TVA dans un communiqué, à propos du documentaire produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu.

«De l’émotion à l’état pur. C’est ce que les téléspectateurs de TVA vivront dans ce documentaire où l’ex-commandant Piché revit, entre autres, cet exploit de 19 minutes. Un documentaire intense et informatif réunissant Paul Larocque et un héros québécois d’une grande humilité » a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, Groupe TVA.

«Au-delà de l’extraordinaire exploit, ce documentaire permet de découvrir l’homme qu’est Robert Piché, de connaître son instinct de survie et sa résilience. Nous sommes heureux de s’associer à Productions Déferlantes pour offrir aux téléspectateurs un documentaire unique relatant un événement qui a marqué l’imaginaire des Québécois» a ajouté Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.