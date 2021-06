LÉVESQUE, Mario



Au CHRDL de Joliette, le 2 décembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Mario Lévesque, époux de Mme Carole Laporte, demeurant à Saint-Jacques.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil son fils Louis-Philippe (Yacinte Legris), son petit-fils adoré Dylan, ses frères et soeurs: Oriette (Donald Papineau), Luc (Juliette Doucet), Serge (Raymonde Lepage), Paule (Éloi Robichaud), Louise (feu Michel Arnault), Marjolaine (feu Daniel Friedrich), Chantale (Jacques Soulières), Denis, feu Clément, ses belles-soeurs: Hughette (Jacques Lavoie), Francine (Gaston Métivier), ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juillet 2021 à compter de midi à la51 MARCEL LÉPINESAINT-JACQUES, J0K 2R0Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire (excluant les travailleurs de l'entreprise de services funéraires).La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.Les funérailles seront célébrées le samedi 3 juillet 2021 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Jacques. Afin de respecter les consignes gouvernementales, un maximum de 250 personnes pourra participer.Inhumation au cimetière du même endroit.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com