GAUTHIER, Guy



À Laval, le 21 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Guy Gauthier, époux de Madame Thérèse Palardy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Wayne) et Serge (Lyne), ses petits-enfants Alexandre, Nicolas, Nathan (Judith), Sébastien et Christopher (Samuel), ses arrière-petits-enfants Léanna, Isack, Olivia et Charlie, sa soeur Lise (feu Ronald), son beau-frère Fernand (Huguette), sa belle-soeur Claire, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le 29 juin à Laval pour la famille immédiate en raison des circonstances actuelles, et par la suite une cérémonie funéraire aura lieu le 7 août à Sherbrooke.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.