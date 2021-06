TRUDEAU, Pierre



À Montréal, le 21 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Pierre Trudeau, époux de feu Mariette Samuel.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Danielle), Jacques (Louise), Manon (Michel), Chantal (Serge), France (Martin) et Jean-Pierre (Sylvie), sa conjointe des dernières années Rose-Anne, ses 15 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en fonctions des règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois à l'intérieur, au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le samedi 3 juillet de 13h à 16h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe, également diffusé à 16h sur www.funeraweb.tvÀ sa mémoire, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathie au