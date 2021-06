9 cantines où manger une guedille au homard sur la route de la Gaspésie

Faites-vous partie des chanceux qui mettront bientôt les voiles pour le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie? Avez-vous un petit faible pour les guedilles au homard ou au crabe, dégustées au bord du fleuve?

Gastronomiques ou traditionnels, voici quelques shacks sympathiques - et populaires - où vous régaler de lobster rolls et de fruits de mer lors de votre road trip vers Kamouraska, Rimouski, Bonaventure ou Percé!

À lire aussi: 21 choses à faire en Gaspésie & 21 choses à faire dans le Bas-Saint-Laurent

Où manger une guedille aux fruits de mer sur le pouce le long de la route 132:

Bas-Saint-Laurent

Kamouraska

Dans cette «cantine du terroir», on propose des mets de casse-croûte revisités mettant en vedette les produits régionaux de la terre et de la mer. Si certains mets saisonniers (comme les têtes de violon tempura!) sont tentants, les fans de fruits de mer se tourneront plutôt vers la guedille au crabe ou au homard, le club au homard avec mayo à la lime ou encore les différentes salades de remoulade.

Le Bic (Rimouski)

La cantine gastronomique de la renommée chef Colombe St-Pierre est de retour cet été - et ce n'est pas une cantine ordinaire. On y trouve un bar à vin et un bar à huîtres, et on y sert des créations uniques, comme une guédille nordique ou une poutine de pieuvre et merguez. Rendez-vous dans la cour de l'église du Bic pour découvrir le reste de son menu 2021!

Rimouski

Il y a plus d’une raison de s’arrêter dans cette cantine traditionnelle, mais la poutine de la mer, les clams frites maison et les «guedilles au homard de Marie-Pier» en font assurément partie pour les habitués. Le casse-croûte est adjacent au motel du même nom, si jamais vous vous cherchez aussi une chambre!

Gaspésie

Sainte-Flavie

Aux portes de la Gaspésie, ce casse-croûte est un arrêt non négociable pour de nombreux voyageurs. L’endroit est réputé pour ses guedilles au crabe, aux crevettes ou au homard, ainsi que pour sa poutine aux crevettes. Peu importe votre choix, préparez-vous à une généreuse portion de fruits de mer.

Sainte-Anne-des-Monts

Située à l’auberge festive le Sea Shack, directement sur la plage, cette cantine propose des plats de casse-croûte recherchés comme une «guédille aux crevettes nordiques avec kimchi, maïs et céleri» ou encore une «poutine au gravlax». Tentés?

Mont-Louis

Voici une vraie petite cantine de bord de route, avec vue sur le fleuve, où vous pourrez commander les classiques: la guedille ou le club sandwich aux crevettes ou au homard ou encore l’assiette de calmars frits. Le classique de road trip!

Rivière-au-Renard (Gaspé)

Cette petite cantine a de nombreux fidèles, entre autres parce qu’elle offre le service à l’auto comme dans les années 1960. La section fruits de mer du menu comprend assiette de pétoncles, club aux crevettes et traditionnelle guedille au homard ou crevettes.

L’Anse-à-Beaufils (Percé)

À quelques minutes de voiture du village touristique de Percé, le Resto de l’Anse en est à sa 28e saison, et plusieurs le recommandent pour son menu et son emplacement loin des foules. Optez pour la salade de crevettes, le filet de morue ou le bon vieux lobster roll.

Shigawake

Les giros grecs côtoient les fish’n chips maison, le macaroni au fromage au homard et l’assiette du pêcheur dans ce petit shack de la Baie-des-Chaleurs, où l’on sert également - bien sûr - les traditionnelles poutines, clubs et guedilles aux fruits de mer.

Carleton-sur-Mer

Ce casse-croûte populaire à la façade de bois offre plusieurs mets à base de fruits de mer. Au-delà des guedilles, vous pourriez être tentés par la salade au homard, les crevettes popcorn ou encore les clams (palourdes) frites.

* À noter que les casse-croûtes de cette liste ne servent pas uniquement des spécialités aux fruits de mer.