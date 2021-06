BRIÈRE (née BAZINET), Agathe



À Saint-Jérôme, le 25 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Agathe Bazinet, épouse de feu M. Léopold Brière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Raymond (Louise), Aline (Pierre), François (Isabel), René (Hélène) et Claudine (Claudio), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Claire et Lorraine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 1er juillet 2021 de 19h à 22h et le vendredi 2 juillet de 10h à 14h au salon de laLes funérailles auront lieu le vendredi 2 juillet 2021 à 14h à la Cathédrale de Saint-Jérôme, suivies de l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation sociale, au port du masque obligatoire et à la capacité maximale du nombre de personnes en même temps dans la salle.