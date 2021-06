Athlétisme: Charles Philibert-Thiboutot doit oublier Tokyo

Charles Philibert-Thiboutot doit faire une croix sur les Jeux olympiques de Tokyo.

Dans une ultime tentative pour réussir le standard olympique de 3 min 35 s, mardi au Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre de la Classique d’athlétisme de Montréal, il a tout donné dans la victoire sur 1500 m, mais le chrono s’est arrêté à 3 min 37,11 s.

« Je ne suis pas déçu de moi parce que j’ai tout donné, mais c’est plate que les malchances s’accumulent, a-t-il exprimé. S’il n’y avait pas eu un trou de deux semaines dans mon entraînement en mai, je suis convaincu que j’aurais réussi mon standard ou que je me serais hissé dans le top 45 au monde, ce qui aurait assuré ma qualification. J’ai manqué des opportunités pendant ma [réadaptation]. À mon retour en Europe, je n’étais pas au sommet de ma forme. Et à Montréal cette semaine, il y a eu une tornade dimanche lors des essais olympiques et nous avons mal géré le rythme de la course ce soir [mardi]. »

Ennuyé par les blessures au cours des dernières années, Philibert-Thiboutot était en pleine forme quand un adversaire l’a accidentellement frappé au tendon d’Achille lors d’une épreuve à Eugene, en Oregon, le 7 mai. Une convalescence de deux semaines a suivi et il a dû se retirer entre autres de la rencontre de Walnut, en Californie, deux jours plus tard.

« Jusqu’en mai, j’avais connu 11 mois superbes d’entraînement, ce qui ne m’était pas arrivé depuis cinq ans, a-t-il raconté. En Oregon, j’ai subi la malchance extrême qui a dérouté ma saison. »

Départ rapide

Mardi, Philibert-Thiboutot et ses deux lièvres ont amorcé la course à un rythme très rapide.

« Le 1er 300 m était extrêmement rapide et nous étions trois secondes trop vite, a-t-il expliqué. J’ai réussi à garder mon calme et à rester concentré et j’avais un très bon rythme avec 200 m à parcourir. Après ce départ trop rapide, il en restait moins dans le réservoir dans les derniers 200 m. C’est plate parce que c’est terminé. »

Mardi à minuit était la date limite pour répondre aux critères de sélection de la Fédération internationale. La meilleure performance en carrière du coureur du club d’athlétisme de l’Université Laval, à Québec, est de 3 min 34,24 s.

Afin de lui offrir les meilleures conditions possibles, le directeur de course avait permis que l’épreuve soit repoussée de 18 h 30 à 22 h.