LABELLE, Gisèle, s.s.a.

Sr Marie-Denise-de-la-Trinité, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 19 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée soeur Gisèle Labelle, s.s.a. Originaire de Saint-Jérôme, elle était la fille de feu Omer Labelle et de feu Lucienne St-Germain.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères Louis-Denis (Francine Clément) et Fernand (Marie-Marthe Lessard), sa soeur Jocelyne (Jacques Élément), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des directives de la santé publique, des funérailles auront lieu à la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne sur invitation seulement, le mardi 6 juillet 2021.Prière de ne pas envoyer de fleurs.