Bas les masques en Colombie-Britannique

Les Britanno-Colombiens pourraient, dès jeudi, laisser tomber leur masque, y compris dans les espaces clos en public.

C’est à tout le moins ce qu’a laissé entendre la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, en conférence de presse lundi.

«La transmission [de la COVID-19] a diminué. C’est particulièrement vrai dans le Lower Mainland où nous avons eu de hauts taux pendant des mois et des mois. Ils ont maintenant chuté dramatiquement», a expliqué la Dre Henry en faisant référence à la région qui englobe notamment Vancouver et sa banlieue.

Compte tenu du nombre de cas qui continue à chuter dans la province, la Colombie-Britannique devrait amorcer la phase trois de son plan de déconfinement juste à temps pour la fête du Canada. Lors des trois derniers jours, à peine 145 cas ont été recensés dans la province, ce qui donne un taux d’infection par habitant similaire à celui du Québec.

Cette nouvelle étape prévoit notamment un retour à la normale pour les rassemblements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la tenue de festivals, la réouverture des casinos et boîtes de nuit et la reprise de tous les types d’entraînement. Mais au-delà de ces changements, le plus marquant sera probablement que le port du masque ne sera plus obligatoire dans la province, y compris dans les lieux publics à l’intérieur.

Le passage à la troisième étape doit être confirmé mardi.

«Nous arrivons au point où le risque dans la communauté a grandement changé, particulièrement pour les personnes immunisées. De bien des façons, c’est un incitatif, pour les gens qui ont été immunisés avec deux doses, que les masques ne sont plus la dernière ligne de défense dont vous avez besoin, parce que les risques ont changé», a fait valoir la Dre Henry.

Un peu plus de 78 % des Britanno-Colombiens adultes ont reçu au moins une dose du vaccin, tandis qu’un peu plus de 30 % des adultes ont reçu leurs deux doses.