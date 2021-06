COVID-19: une immunité prolongée offerte par les vaccins à ARNm

Les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna déclencheraient une réaction immunitaire persistante dans le corps et pourraient ainsi protéger contre la COVID-19 pour des années, ont découvert des chercheurs selon une étude publiée lundi.

Les gens inoculés avec des vaccins à ARN messagers (ARNm) pourraient donc ne pas avoir besoin de rappels après avoir reçu leurs deux injections, tant que le virus et ses variantes n'évoluent pas au-delà de leurs formes actuelles, selon l’étude publiée dans la revue américaine «Nature».

Les vaccins à base d'ARNm créent une réponse des cellules B du centre germinatif plus «persistante», ce qui signifie essentiellement que la réponse immunitaire d'une personne serait beaucoup plus forte et plus durable.

«Les centres germinatifs sont la clé d'une réponse immunitaire protectrice et persistante», a déclaré le Dr Ali Ellebedy, auteur principal de l'étude.

Le Dr Ellebedy et ses collègues ont rapporté le mois dernier que chez les personnes qui ont survécu à la COVID-19, les cellules immunitaires qui reconnaissent le virus restent au repos dans la moelle osseuse pendant au moins huit mois après l'infection. Une étude menée par une autre équipe a indiqué que les cellules B continuent à mûrir et à se renforcer pendant au moins un an suivant l'infection.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont suggéré que l'immunité pourrait durer des années, voire toute une vie, chez les personnes infectées par le coronavirus et vaccinées plus tard. Toutefois, il n’est pas prouvé si la vaccination seule pouvait avoir un effet similaire à long terme, a notamment soulevé le «New York Times».

Les résultats de l’étude suggèrent qu'une grande majorité des personnes vaccinées seront protégées à long terme, mais les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et celles qui prennent des médicaments qui suppriment l'immunité pourraient avoir besoin de rappels.