De futurs mariés réclament certains assouplissements de la part du gouvernement

Malgré le passage en zone verte, les règles demeurent très strictes pour les mariages, et une dame de Shawinigan dénonce l’incohérence des autorités dans le plan de déconfinement.

Le mariage de Nathalie Boucher était initialement planifié en juin 2020. Devant la situation épidémiologique, elle a repoussé une première fois en juin 2021 et enfin en août 2021. Elle avait bon espoir de pouvoir accueillir plus de 25 personnes lors de la réception, mais pour l’instant, les règles demeurent strictes malgré le fait que le Québec retrouve de plus en plus de libertés.

«Le Centre Bell peut accueillir 3500 personnes, les festivals ont commencé, les gens se rassemblent dans la rue à Montréal, et nous, il n’y a rien qui bouge!»

Elle n’est pas seule à demander au gouvernement qu’il assouplisse ses règles pour les mariages. Une pétition, qui a été signée par plus de 1000 personnes, demande d’augmenter le nombre d’invités à 100.

Pour l’instant, 50 personnes peuvent se réunir si l’événement est à l’extérieur alors que c’est 25 à l’intérieur. La piste de danse est interdite et le port du masque, obligatoire. Le seul moment où les invités peuvent l’enlever est lorsqu’ils sont assis. Selon les directives de la Santé publique, la personne doit cependant «rester silencieuse ou s’exprimer à voix basse».

Mme Boucher soutient que la Santé publique devrait autoriser les mariages au même titre qu’elle le fait avec les bals des finissants. «C’est une journée mémorable pour ces jeunes et le gouvernement leur fait confiance en enlevant les restrictions du masque et de la distanciation. J’aimerais qu’il nous fasse aussi confiance pour cette journée mémorable qu’on attend toute notre vie. Je suis déçue jusqu’à maintenant.»

La dame a contacté la Santé publique régionale ainsi que sa députée, la caquiste Marie-Louise Tardif. Elle soutient ne pas avoir eu de réponse jusqu’à maintenant. «Ils se lancent la balle. Pourtant quand c’est le temps d’avoir des partisans au Centre Bell, la décision se prend assez vite.»

Un été 2022 achalandé

S’il faut en croire certains établissements, l’été 2022 sera très achalandé pour les mariages. À la Cité de l’Énergie et chez Espace Shawinigan, il n’y a presque plus de disponibilités, nous dit la coordonnatrice des salles Josiane Gravel. «Il ne reste presque plus rien. Les réservations pour 2023 commencent à entrer.»

Même constat à l’Hôtel Monfort de Nicolet. À l’Auberge Godefroy de Bécancour, une vingtaine de mariages seront célébrés cet été, malgré les consignes sanitaires. La responsable des communications Kimberly Morel soutient toutefois que les futurs mariés réservent même pour 2023 et 2024.

«Habituellement, les gens s’y prennent un an d’avance, mais c’est différent cette année. On ne s’en plaindra pas!»