Équipe Québec: Sortie difficile pour Miguel Cienfuegos

Gian Martellini a frappé un grand chelem étant à l’origine de quatre des sept points alloués par le lanceur d’Équipe Québec Miguel Cienfuegos en première manche seulement et les Boulders de New York l’ont emporté 12 à 5, mardi à Pomona.

Cienfuegos (3-2) a finalement concédé cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles avant d’être retiré de la rencontre après trois retraits. Il n’avait pourtant permis que cinq points en 29 manches réparties au cours de six parties jusqu’ici cette saison avant ce départ.

Outre Martellini, Tucker Nathans et Ryan Ramiz ont également contribué à cette victoire en produisant deux points. Le partant Orsen Josephina (1-0), a pour sa part obtenu sa première décision de la saison après avoir donné deux points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Jesse Hodge (ballon-sacrifice), David Glaude (circuit en solo), Connor Panas (double), Ruben Castro (simple) et Elliott Curtis (circuit en solo) ont produit les points des représentants de la Belle Province.

Les deux clubs se retrouveront jeudi pour le deuxième et dernier duel de cette courte série.