Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez aux Jeux de Tokyo

Le Comité olympique canadien (COC) et Tennis Canada ont dévoilé mardi l’identité des joueurs qui représenteront le pays aux Jeux olympiques de Tokyo et les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez feront partie du contingent canadien.

• À lire aussi: Wimbledon: Vasek Pospisil avance au deuxième tour

• À lire aussi: Wimbledon: un troisième titre de suite pour Djokovic?

Bianca Andreescu, Vasek Pospisil, Gabriela Dabrowski et Sharon Fichman se rendront également en Asie. Pour leur part, les Ontariens Denis Shapovalov et Milos Raonic n’y seront pas. Le groupe masculin sera dirigé par Frank Dancevic, tandis qu’Heidi El Tabkah supervisera celui des femmes.

Auger-Aliassime, Pospisil, Andreescu et Fernandez se sont qualifiés pour les tournois en simple grâce à leur classement sur le circuit mondial de l’ATP et de la WTA datant du 14 juin. Au septième rang, Andreescu est la mieux classée du groupe. Auger-Aliassime occupe le 19e échelon en simple, tandis que Pospisil est 66e et Fernandez, 68e.

Dabrowski (12e) et Fichman (28e) ont aussi décroché une place de qualification en vertu de leur classement WTA en double. À Tokyo, elles formeront le principal duo du Canada en double féminin. Sur la base de leur classement combiné, Pospisil et Auger-Aliassime se sont aussi qualifiés pour faire équipe en double masculin.

«C’est toujours un grand honneur de représenter mon pays, mais d’avoir l’occasion de le faire aux Jeux olympiques est vraiment la réalisation d’un rêve pour moi, a affirmé Auger-Aliassime dans un communiqué. J’ai vraiment hâte de participer au plus grand rendez-vous multisport au monde pour la première fois de ma carrière.»

«Je suis vraiment heureuse et fière de représenter le Canada, mon pays, aux Jeux olympiques, a ajouté Fernandez. C’est mon rêve depuis que je suis toute petite et que j’ai commencé à jouer au tennis. C’est vraiment un grand honneur et quelque chose que je n’oublierai jamais.»

Une première pour plusieurs

Andreescu et Fichman en seront aussi à leur première expérience olympique en carrière. Pour Dabrowski, il s’agira d’une deuxième participation aux Jeux, tandis que Pospisil vivra une troisième expérience olympique. La seule médaille olympique du Canada au tennis a été remportée aux Jeux de Sydney en 2000 par Daniel Nestor et Sébastien Lareau, qui sont montés sur la plus haute marche du podium après avoir remporté le tournoi du double masculin.