Frères du Sacré-Cœur: entente de 60 M$ au bénéfice des victimes

Les Frères du Sacré-Cœur et leurs victimes qui avaient intenté deux actions collectives contre eux se sont entendus, mardi, sur un dédommagement de 60 millions $ couvrant plus de 75 ans de sévices et d’agressions.

Cette entente sera soumise au tribunal pour fin d'approbation.

«Toute forme d'abus est en contradiction flagrante avec les valeurs et la mission éducative des communautés religieuses qui veulent établir une relation de confiance avec les jeunes qu'elles éduquent. Ce type d'agissements mine notre œuvre d'éducation et porte ombrage à tous ceux qui s'en sont acquittés avec dignité et intégrité», a déclaré Donald Bouchard, supérieur provincial des Frères du Sacré-Cœur, dans un communiqué publié par l’organisation religieuse.

Par ailleurs, la Communauté entend poursuivre les actions en garantie qu'elle a intentées à l'encontre du Procureur général du Québec et des Centres de service scolaires.

En septembre 2020, les avocats de la communauté religieuse avaient expliqué que l’État ainsi que des centres de services scolaires, anciennement des commissions scolaires, doivent aussi être tenus comme responsables et faire partie du débat judiciaire.

«Les abus sexuels qui auraient été commis dans les lieux et établissements où la supervision des préposés relevait d'une direction laïque devront éventuellement faire l'objet d'un débat quant au partage de responsabilité», a ajouté mardi Me Eric Simard, procureur de la Communauté.

Les deux demandes en action collective au nom des victimes d’agressions sexuelles, qui ont été commises par des religieux au Collège Mont-Sacré-Cœur, à Granby, entre 1932 et 2008, avaient été autorisées, respectivement, en 2017 et en 2019.