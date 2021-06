Hôpital de Gatineau : le PLQ et le PQ dénoncent le mutisme de Dubé

Le Parti libéral du Québec et le Parti Québécois pressent le ministre de la Santé, Christian Dubé, d’annoncer ce qu’il compte faire pour régler la crise à l’hôpital de Gatineau ou les services d’urgences sont toujours fermés.

• À lire aussi: Bris de service prolongé à l’urgence de l’hôpital de Gatineau, faute de personnel

De passage à Gatineau mardi, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a appelé le gouvernement Legault à agir rapidement pour «arrêter l’hémorragie» du départ du personnel.

«Les gens quittent le bateau, a-t-elle souligné. La bonification des primes qu’on pourrait mettre en place demain, après-demain, pour arrêter l’hémorragie, c’est quelque chose qui pourrait être fait.»

Le CISSS de l’Outaouais a été contraint d’annoncer la fermeture de l’urgence de l’hôpital de Gatineau la fin de semaine dernière en raison du manque d’une vingtaine d’infirmières pour assurer son fonctionnement.

Or, la fermeture de l’urgence de l’hôpital, le plus important de la région, a compliqué la logistique hospitalière dans la région où les patients étaient transférés dans les deux autres hôpitaux de Gatineau, bien plus petits et déjà débordés.

Depuis, on a annoncé le prolongement de la fermeture temporaire de l’urgence jusqu'à mercredi, toujours faute de personnel.

«Si j’étais première ministre, c’est là que je serais aujourd’hui, pour trouver des solutions», a donc déclaré Dominique Anglade à TVA Nouvelles, mardi. Si on n’agit pas aujourd’hui, on va continuer à voir la situation se détériorer au cours des prochains mois.»

Le député péquiste Joël Arseneau remarque que la pénurie de personnel touche non seulement Gatineau, mais plusieurs régions du Québec.

En cause, selon lui : les conditions de travail «extrêmement difficiles» vécues par le personnel depuis 15 mois et un arrêté ministériel qui suspend les conventions collectives des professionnels en soins et qui «n’aide en rien à valoriser les travailleurs et à les retenir dans le réseau public».

«Plusieurs établissements sont aux prises avec une pénurie criante de main d’œuvre; c’est particulièrement grave à Baie-Saint-Paul, à Gatineau et à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais le phénomène frappe partout au Québec. Pendant ce temps, le ministre brille par son absence», a-t-il dénoncé, par voie de communiqué.