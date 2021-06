Immeuble effondré: Biden espère se rendre «dès jeudi» en Floride

Joe Biden se rendra jeudi avec son épouse en Floride, dans la ville de Surfside où 150 personnes restent portées disparues et onze personnes sont mortes dans l’effondrement d’un immeuble, a annoncé mardi la Maison-Blanche.

À des journalistes qui lui demandaient s’il comptait se rendre sur place en Floride, le président avait répondu plus tôt dans la matinée: « Oui, je l’espère (...) Aussi vite que nous le pourrons. Peut-être dès jeudi ».

« Jeudi 1er juillet, le président et la Première dame se rendront à Surfside, en Floride », près de Miami, a précisé dans la foulée la Maison-Blanche dans un communiqué.

Des centaines de secouristes tentent encore de retrouver d’éventuels survivants à Surfside, dans le sud-est des États-Unis après l’effondrement d’un immeuble d’habitations de douze étages, le Champlain Towers, jeudi avant l’aube.

Le bilan est passé à au moins onze morts lundi et 150 personnes sont toujours portées disparues, parmi lesquelles des dizaines de Latino-Américains originaires d’Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et de l’Uruguay.

Les autorités locales ont promis une enquête « poussée » sur les causes de cet effondrement meurtrier.

Dès vendredi, le président américain avait exprimé sa solidarité dans « un moment très difficile ».

« Il y a tellement de personnes qui attendent, sont-ils vivants, que va-t-il se passer? Alors nous sommes de tout cœur avec eux », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche.

Au téléphone avec son mari pendant l’effondrement

Une femme disparue dans l’effondrement dramatique a vu la piscine située au rez-de-chaussée s’effondrer et laisser un trou béant, scène qu’elle a rapportée à son conjoint avec qui elle était au téléphone quelques instants avant de disparaître.

Cassondra Billedeau-Stratton, 40 ans, résidait au quatrième étage de l’édifice avec son conjoint, appartement qui leur servait de pied-à-terre en Floride, où ils ont passé la majeure partie de la pandémie.

Elle a téléphoné en panique à son mari qui était en voyage d’affaires à Washington D.C., pour lui dire qu’un trou béant avait remplacé la piscine qui avait disparu.

« J’étais au téléphone avec elle, quand tout est arrivé, vers 1 h 30 du matin (dans la nuit de mercredi à jeudi) », a expliqué l’homme en entrevue à NBC News lundi.

Il dit fonder ses espoirs dans l’équipe de recherche et sauvetage israélienne déployée sur place qui fouille les décombres pour y trouver les victimes.

« Ils travaillent fort, et creusent toujours plus », a-t-il expliqué en précisant n’avoir aucune nouvelle de sa bien-aimée. « Ces Israéliens sont des commandos d’excavation, ils font ce qu’il faut faire! Il y a beaucoup de gens qui fouillent et cherchent. »