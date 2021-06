Incendie majeur au centre-ville de Trois-Rivières

Le centre-ville de Trois-Rivières est en alerte générale alors qu’un incendie majeur ravage plusieurs immeubles au coin des rues Badeaux et Saint Georges. Des bâtiments commerciaux et résidentiels sont touchés, dont deux sont des pertes totales.

L'alarme a été donnée vers midi trente. Le feu s’est propagé rapidement. Deux échelles ont été déployées. Vers 15h mardi, 80 pompiers étaient toujours au travail.

Il n'y a pas de blessés, sauf un pompier qui a été traité pour un coup de chaleur.

«Vers midi trente, on a reçu un appel pour des flammes et de la fumée dans un bâtiment de la rue Saint Georges», a expliqué Dany Cloutier, directeur, Sécurité incendie Trois-Rivières. «Dès notre arrivée sur les lieux, le bâtiment était complètement enflammé, il y avait de la flamme et de la fumée à la grandeur du deuxième étage. On a tenté de rentrer à l'intérieur dès le début, mais la chaleur était trop intense. On a tenté à deux reprises, mais il a fallu battre en retraite et on a fait l'extinction par l'extérieur.»

«Au début, c’était juste de la fumée, ensuite une grosse flamme est sortie du toit», a indiqué Frédéric Vadeboncoeur, témoin de l'incendie. «Les pompiers ont monté sur le toit. Ils sont restés là 15 minutes, parce que ça s’est propagé à une vitesse que j’ai rarement vue. Grosso modo, une fois que le toit a pris en feu, ça s’est développé d’un bout à l’autre de la bâtisse en dedans de 15 minutes. C’était épeurant à voir», a-t-il dit.

La cause de l'incendie reste toutefois inconnue. Vers 15h, des employés de voirie ouvraient la chaussée.

L’ironie, c'est que l'incendie s’est déclaré à l'épicentre d'un incendie historique qui avait ravagé la totalité du centre-ville de Trois-Rivières en 1908.