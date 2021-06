Jean-Simon Roy met fin à une solide carrière

Le joueur de ligne à l’attaque annonce sa retraite après 17 saisons de football, dont trois campagnes dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Elks d’Edmonton (anciennement les Eskimos) et les Lions de la Colombie-Britannique.

Jean-Simon Roy a également remporté deux Coupes Vanier lors de son passage de quatre années avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Il a remporté le Bol d’Or collégial avec les Élans de Garneau et il avait commencé sa carrière footballistique au Séminaire Saint-François.

Plus de détails suivront...