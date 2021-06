Kyle Schwarber, une puissance digne de Barry Bonds?

Le gérant des Nationals de Washington, Dave Martinez, n’en revient pas de la puissance déployée par son joueur Kyle Schwarber.

«Honnêtement, je n’ai jamais rien vu de tel auparavant», a laissé tomber Martinez, dans un élan d’optimisme, après une victoire des Nationals ponctuée par deux circuits de Schwarber, lundi soir.

Martinez a pourtant déjà joué avec Andres Galarraga, Tim Wallach et Larry Walker avec les Expos de Montréal, entre 1988 et 1991. De façon beaucoup plus significative, il a surtout été le coéquipier de Barry Bonds, chez les Giants de San Francisco, et de Sammy Sosa, chez les Cubs de Chicago.

Au terme de ce gain de 8 à 4 obtenu à Washington face aux Mets de New York, Schwarber a justement rejoint Bonds et Sosa chez les seuls joueurs ayant frappé 15 longues balles à l'intérieur d'une séquence de 17 matchs.

Si Martinez a sans doute été transporté par les émotions au moment de commenter, force est d’admettre que les exploits de Schwarber sont drôlement impressionnants depuis le début du mois.

Ses 15 circuits en juin sont d’ailleurs un nouveau record dans l’histoire des Nationals, de 2005 à aujourd’hui, pour le plus grand nombre de longues balles au cours d’un même mois. Bryce Harper détenait la précédente marque, avec 13 circuits en mai 2015.

«Je veux simplement continuer à me présenter au bâton, sans me souvenir de ma dernière présence; seulement vivre dans le présent, a pour sa part commenté Schwarber, cité sur le site web du baseball majeur. Je pense que c’est le point le plus important, se présenter en ayant une mémoire à court terme.»

AFP

Peu importe le lancer...

Chose certaine, pour Schwarber, tout fonctionne plutôt bien cette saison, lui qui en était lundi, à son cinquième match de deux circuits. Sa première claque, à titre de premier frappeur des Nationals dans cette partie, a d’ailleurs parcouru 439 pieds. Son second circuit, en cinquième manche, a aussi franchi une distance supérieure à 400 pieds.

«Nous avons tout essayé, a pour sa part dit le gérant des Mets, Luis Rojas. On lui a lancé à l’intérieur, à l’extérieur, en bas et en haut. Ce gars-là est en feu présentement au bâton.»

Avant les matchs de mardi, Vladmir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, et Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles, partageaient le sommet du baseball majeur avec chacun 26 circuits. Ils arrivaient tout juste devant Fernando Tatis fils (25), des Padres de San Diego, et Schwarber (24). Pour le mois de juin seulement, par contre, Schwarber devance tout le monde avec ses 15 longues balles. Ohtani, avec 11, est son plus proche poursuivant.

À propos, Sammy Sosa est celui qui détient le record de tous les temps pour le plus grand nombre de circuits au cours d’un même mois, lui qui en avait frappé 20, en juin 1998, dans l’uniforme des Cubs. C’était à une autre époque...