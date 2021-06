La deuxième dose en quelques semaines

Des cliniques du nord de l’île de Montréal offrent discrètement la seconde dose du vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous à des gens qui ont parfois été vaccinés pour la première fois il y a à peine un mois.

« Ça faisait six semaines pour moi et ça allait faire quatre semaines pour mon épouse », raconte Rodrigo Gonzalez, qui a réussi à être vacciné une seconde fois à Montréal-Nord ce week-end, après avoir été refusé au Palais des Congrès.

Car officiellement, huit semaines sont requises entre les deux injections au Québec. Or, M. Gonzalez et sa femme ne sont pas des cas uniques.

« J’ai un chalet à Plattsburgh et nous y allons en juillet. Ce n’est pas essentiel, mais je me sentais plus rassuré de prendre l’avion avec mes deux doses », confie Saraya Khouadri, une femme de Brossard qui a pu être vaccinée à l’avance en se rendant directement au Cégep Vanier dimanche dernier.

Facile en semaine

Le mot s’est visiblement passé depuis.

Arrivés à 7 h mardi dans cette clinique de l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal, Magda et Bartek Kujbida ont pu être vaccinés le matin même avec leur fille de 15 ans.

« On n’a pas de projet de voyage pour cet été, mais on voulait le faire maintenant pour arrêter la COVID-19 », s’enthousiasme Mme Kujbida, dont le rendez-vous pour la seconde dose n’était fixé qu’à la mi-juillet.

Malgré toutes ces histoires sur le terrain, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’île-de-Montréal maintient que l’on permet seulement aux personnes contraintes de voyager pour des raisons essentielles de devancer l’échéancier établi par Québec.

« C’est une décision clinique qui se prend entre l’usager et l’infirmière à l’évaluation », ajoute-t-on toutefois par courriel.