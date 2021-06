Lumières sur la fête du Canada: une occasion de réflexion

Il y aura bien une célébration de la fête du Canada à Ottawa jeudi, dont un spectacle retransmis à la télévision de Radio-Canada et CBC. Sensible aux demandes des communautés ébranlées par les récentes découvertes de sépultures d’enfants autochtones près des pensionnats de Kamloops et Marieval, Patrimoine canadien soutient cependant vouloir inciter à la réflexion et à la solidarité.

Dans les circonstances, plusieurs villes du Canada, dont Victoria, en Colombie-Britannique, Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, et Sudbury, en Ontario, ont déjà annulé les festivités prévues pour l’anniversaire du pays. Des militants autochtones, notamment par le biais du mouvement #cancelcanadaday sur les réseaux sociaux, prévoient tenir des réunions de groupe un peu partout au Canada le 1er juillet pour protester contre les festivités toujours à l’horaire.

Compréhension et résilience

Du côté de Patrimoine canadien, qui orchestre notamment le grand spectacle Lumières sur la fête du Canada, on assure que l’événement n’a jamais été remis en question, malgré la controverse.

Présenté en direct d’Ottawa et agrémenté de capsules préenregistrées dans toutes les provinces, le rassemblement réunira, outre Véronic DiCaire et Jully Black à l’animation, Jann Arden, Les Trois Accords, Johnny Orlando, FouKi, Tyler Shaw, Damien Robitaille, Mélissa Bédard et le chanteur rap Shawn Jobin, entre autres.

La programmation a évolué dans les derniers jours; s’y sont ajoutées des personnalités comme Guylaine Tanguay et Beyries, alors que Lara Fabian a été contrainte de se désister en raison d’un problème aux cordes vocales, sur conseil d’une spécialiste en ORL. Les Hay Babies, qui devaient être du lot d’invités, n’y seront pas non plus. On nous promet plusieurs numéros traditionnels et festifs, et les prestations seront aussi retransmises sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien.

«Cette année, plus que jamais, la fête du Canada nous incite à faire preuve de solidarité, de compréhension et de résilience, indique dans un communiqué Caroline Czajkowski, responsable des relations avec les médias chez Patrimoine canadien. Elle invite les Canadiens et les Canadiennes à se rassembler pour réfléchir à notre histoire et à notre culture. Et surtout, [elle] nous donne l'occasion d’entretenir un dialogue sincère, inclusif et fait dans un esprit de réconciliation. Elle permet de renforcer les liens qui nous unissent et d'envisager l'avenir de notre pays avec optimisme tout en reconnaissant le passé.»

«Avec les centaines de sites d’inhumation non marqués sur les terrains ou à proximité des terrains d’anciens pensionnats qui ont été récemment découverts, il est important que les Canadiens et les Canadiennes se rassemblent pour réfléchir au passé, pour réaffirmer notre engagement à tirer des leçons de notre histoire et pour parcourir le chemin commun de la réconciliation», mentionne aussi le ministère, en précisant que «la façon dont les Canadiens et les Canadiennes choisissent de célébrer la fête du Canada est très personnelle et aussi diverse que les Canadiens et les Canadiennes eux-mêmes».

Mandat journalistique

Son de cloche semblable à Radio-Canada, qui couvre largement la fête du Canada chaque année sur toutes ses plateformes, télé, radio et web. La société d’État évoque son mandat journalistique pour expliquer qu’elle «met en lumière les enjeux importants auxquels nous faisons face».

«Notre rôle de diffuseur public consiste à parler de ce qui compte pour les Canadiens, et à creuser les sujets, les enjeux et les préoccupations des citoyens. À titre d’exemple, l'émission La Fête du Canada, sur ICI Première, permettra de réfléchir aux enjeux qui ont secoué le pays au cours des derniers mois, notamment en ce qui concerne l’examen de conscience qui doit s’opérer sur les questions autochtones», a détaillé Julie Racine, chef promotion et relations publiques de Radio-Canada.

Plus tôt cette semaine, Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, avait fait valoir dans un message officiel que le rendez-vous serait, en 2021, une occasion de «réflexion sur notre passé, sur les épreuves douloureuses de la dernière année et sur nos espoirs pour l’avenir.»

«Ce sera aussi l’occasion, souvent pour la première fois en plus d’un an, de se réunir en famille et entre amis, tandis que les communautés de partout au pays reprennent tranquillement leurs activités, ce que nous avons toutes les raisons de célébrer», ajoutait Catherine Tait.

Lumières sur la fête du Canada, le jeudi 1er juillet, à 20 h, à ICI Télé et CBC.