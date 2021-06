Montréal Complètement Cirque fête dans la rue

De nombreux artistes et acrobates animeront la rue Saint-Denis, à Montréal, du 8 au 18 juillet. Ils déploieront l’éventail de leurs talents lors de la 12 édition du festival Montréal Complètement Cirque qui sera présentée au pôle Quartier latin du Quartier des spectacles, mais aussi dans six arrondissements de la métropole, en ligne et en salle.

Pour la première fois cette année, une scénographie immersive plongera le public dans un univers surprenant où les circassiens évoluent pourtant tout naturellement. L’installation pourra être appréciée dès la tombée du jour, entre la rue Ontario et le boulevard de Maisonneuve.

Autre nouveauté: des vedettes du festival se tiendront devant les vitrines de trois restaurants afin d’offrir des prestations en soirée. Musique, danse et cabaret des curiosités auront alors la part belle.

«Ce ne sont pas les contraintes liées à la pandémie qui allaient freiner l’imaginaire de nos circassiens et de nos équipes ou qui allaient assagir l’audace des créateurs d’ici. Loin de là, même!» a exprimé Nadine Marchand, directrice du festival, dans un communiqué émis mardi.

Outre la rue Saint-Denis, les quartiers montréalais de St-Léonard, Parc olympique, Anjou, Verdun, St-Michel et Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles recevront la visite de plusieurs créateurs. «Geek Ouest», le plus récent spectacle signé par la troupe Throw 2 Catch, y sera notamment proposé.

Sur le Web et sur écran

La page Facebook de Montréal Complètement Cirque accueillera quant à elle une toute nouvelle création numérique: «Les canons du cirque: duels dans la ville». Les internautes pourront apprécier les différentes prestations et voter pour leurs préférées.

De plus, la Cinémathèque québécoise laissera entrer le monde du cirque les 16, 17 et 18 juillet grâce à une sélection de films et de documentaires étroitement liés à l’événement.

Afin de connaître toute la programmation du grand rendez-vous circassien - tant en salle qu’à l’extérieur -, on se rend au montrealcompletementcirque.com.