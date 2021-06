Nouvelle série de perquisitions de drogue sur la Rive-Sud

Des dizaines de policiers se sont mobilisés, mardi matin, pour porter un nouveau coup à un réseau de trafic de drogue établi sur la Rive-Sud de Montréal et dans la métropole.

Après une première frappe le 23 juin, quelque 75 policiers ont récidivé mardi matin en menant des perquisitions dans cinq résidences de Longueuil, Montréal, Chambly et Carignan.

Cette seconde intervention fait partie de l’opération Spectre, lancée en mars dernier grâce à des informations du public sur ce réseau de trafic de drogue spécialisé dans la cocaïne et les méthamphétamines.

Lors de la première opération, plus de 3 kg de cocaïne et 1,5 kg de «crystal meth» avaient été saisis par les autorités, en plus d’environ 185 000 pilules de méthamphétamines. Environ 120 000 $ en argent comptant ont aussi été saisis.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil, qui gère l’opération, doit fournir un bilan préliminaire de l’opération plus tard mardi. Il n’était pas exclu que les policiers procèdent à des arrestations.

