Quand le mot sagesse rime avec dégoût

Lectrice assidue de votre Courrier, je ne me permettrais jamais de juger personne. Dans mon esprit, chacun a droit à son opinion. Mais ce matin, j’ai failli vomir en lisant la lettre signée « Sagesse ». Cette femme se plaignait, en son nom et au nom d’une de ses voisines, que des parents d’enfants handicapés d’un certain âge promenaient ces derniers en fauteuil roulant dans le quartier et faisaient peur à leurs enfants. Ajoutant candidement avoir demandé à ces gens d’épargner cela à leurs jeunes en allant marcher dans une autre rue.

Pourquoi ne va-t-elle pas vivre sur une île déserte avec sa clique de voisins si parfaits ? En mettant en plus une pancarte pour préciser que leur perfection les empêche à jamais de jeter ne serait-ce qu’un œil sur quelque chose d’aussi dégueulasse qu’un handicap ou toute autre forme de différence.

Je suis une famille d’accueil pour personnes différentes depuis plus de 30 ans. Mes enfants, mes petits-enfants et même mes quatre arrière-petits-enfants, n’ont jamais vu la moindre différence entre eux et les enfants que nous gardons. En ce moment justement, nous hébergeons un autiste adulte, et une de mes arrière-petites-filles réussit fréquemment l’exploit de le sortir de sa bulle en jouant au ballon avec lui. Même s’il ne semble pas très intéressé par le jeu, elle réussit à le faire sourire.

Madame « Sagesse » et toutes ses semblables auraient grand intérêt à se forcer à côtoyer le monde de la différence, pour apprendre à se familiariser avec tout le bien, le beau et le bon qu’il porte en lui.

Diane, mère d’accueil pour des cadeaux mal emballés

Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes ont relevé le commentaire désagréable de cette personne. Le vôtre qui m’est parvenu par la poste, donc beaucoup plus tard que ceux par internet, a ravivé en moi le malaise que ce commentaire m’avait causé.

C’est pourquoi je trouvais important de revenir sur ce sujet en publiant votre lettre qui fait ressortir, à travers les réactions de vos proches, l’importance de mettre en contact, ce qu’on appelle « la normalité », avec « la différence », pour permettre à cette dernière d’être connue, côtoyée et acceptée de plein droit. En passant, bravo pour votre générosité et l’humanisme dont vous faites preuve.