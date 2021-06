Rien ne va plus pour le Toronto FC

Considéré comme une puissance de la Major League Soccer (MLS) dans les dernières années, le Toronto FC connaît un horrible début de saison en 2021.

Le club de la Ville Reine n’a amassé que cinq points, lui qui a maintenu un dossier de 1-7-2. Il occupe donc le 13e échelon du classement de l’Association de l’Est.

Samedi dernier, le TFC a baissé pavillon 2 à 0 contre le FC Cincinnati. Il s’agissait d’un cinquième revers consécutif et de la goutte qui a fait déborder le vase pour l’entraîneur-chef Chris Armas.

«C’est un désastre. Je suis embarrassé. Je dois faire mon boulot ici et nous savons tous que ç’a été dur», a clamé le pilote en conférence de presse après le match.

Sans plusieurs éléments-clés

Armas, qui en est à sa première campagne à la barre de l’équipe, doit toutefois composer avec l’absence répétée de plusieurs athlètes importants pour sa formation, dont ses joueurs désignés.

En effet, Alejandro Pozuelo est hypothéqué par les blessures, Yeferson Soteldo se trouve avec la formation nationale du Venezuela pour la Copa America et Jozy Altidore s’entraîne en solitaire après s’être chicané avec l’entraîneur.

«Nous jouons sans nos joueurs désignés et nous pouvons regarder notre liste de joueurs non disponibles. Ce n’est toutefois pas le moment de faire ça, a affirmé Armas. Nous devons trouver une solution. Nous ne pouvons pas accepter ça. Chris Armas n’accepte pas ça et les amateurs non plus. Ça me rend malade.»

Son emploi en jeu?

Considérant ce cri du cœur de l’entraîneur originaire du Bronx, on peut s’imaginer qu’il craint pour sa sécurité d’emploi.

«Écoutez, nous travaillons fort à chacun de nos matchs, sans nos joueurs désignés et sans aucun match à la maison. S’il s’agit du bon moment pour juger de mon travail, je serai de retour à New York plus tôt que tard. J’ai toutefois l’impression d’avoir du soutien dans cette organisation, mais je comprends aussi qu’il s’agit des affaires. Je fais simplement de mon mieux chaque jour», a plaidé Armas.

En attendant de savoir ce que l’avenir lui réserve, le pilote du TFC a bien l’intention d’effectuer des changements pour s’en sortir.

«Je pense que je dois regarder plus sévèrement certains gars... Travaillent-ils suffisamment? Si un ou deux gars n’apportent pas d’énergie, je dois les remplacer par des gars qui ont ça dans leur ADN. Écoutez, nous nous sommes posé toutes les questions, de l’hydratation à l’alimentation, en passant par le confort de la maison, les entraînements, la récupération et le climat. Est-ce que nous récupérons correctement? Devrions-nous changer notre façon de nous entraîner? Est-ce que nous dormons suffisamment?»

Reste maintenant à voir si Armas sera en mesure de répondre à toutes ces questions à temps pour sauver la saison de son club ou sa propre peau. Le TFC reprendra l’action samedi, lorsqu’il se mesurera au D.C. United.