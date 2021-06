Tour de France: Guillaume Boivin et Hugo Houle terminent avec les meneurs

Lors de la quatrième étape du Tour de France, qui reliait Redon à Fougères, les deux Québécois en action ont conclu dans le même temps que le gagnant, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step), mardi. Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) s’est classé 21e et Hugo Houle (Astana - Premier Tech) 108e.

«C’était un peu moins stressant que les autres journées. On voulait aider André [Greipel] pour le sprint. On doit trouver des automatismes ensemble avec Rick Zabel, mais je crois que nous pouvons bâtir sur ce que nous avons fait [mardi] pour les autres sprints», a expliqué Boivin en entrevue avec Sportcom.

«L’objectif était de rester en sécurité dans le peloton, on est satisfaits de notre journée. Il n’y avait pas autre chose à faire que de rester prudents et d’économiser nos énergies. Ça fait du bien une journée plus tranquille», a quant à lui mentionné Houle après l’épreuve.

Le Belge Brent Van Moer (Lotto Soudal) a été en tête de la course durant la majeure partie de l’étape. Il s’est échappé en compagnie du Français Pierre-Luc Périchon (Cofidis, Solutions Crédits) en tout début de course, et les deux ont roulé en duo sur plus de 130 kilomètres.

Van Moer a distancé son adversaire à moins de six kilomètres du fil d’arrivée, mais il a finalement été rattrapé par le peloton avec un peu plus de 150 mètres à faire.

Au sprint, Mark Cavendish a mis toute la gomme pour mettre la main sur la 31e victoire d’étape de sa carrière au Tour de France. Il s’agit d’une deuxième course remportée par l’équipe Deceuninck - Quick Step depuis le début de l’édition 2021, après celle du Français Julian Alaphilippe lors du premier jour de compétition.

Derrière Cavendish, le Français Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic) et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) se sont respectivement classés deuxième et troisième. Van Moer a finalement pris le 49e rang.

«Au départ du Tour, ce n’était pas dans les plans que je participe aux sprints. Je devais m’occuper de Michael [Woods], mais c’est le fun de faire les sprints avec une légende du cyclisme [Mark Cavendish]», s’est réjoui Boivin après sa performance.

«J’étais assez loin dans le peloton et je n’ai pas essayé le sprint à la fin, mais c’était une belle arrivée propre avec beaucoup de vitesse. Chapeau à l’échappée, ils ont roulé fort toute la journée, c’était bon pour le suspense», a commenté Houle.

Aucun changement à signaler au sommet du classement général provisoire alors que le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve son maillot jaune, huit secondes devant Julian Alaphilippe.

Guillaume Boivin demeure en 54e place (+6 min 4 s) pendant que Hugo Houle gagne trois rangs pour grimper au 86e échelon (+11 min 3 s).

Le premier contre-la-montre du Tour de France 2021 se tiendra mercredi alors que les cyclistes devront parcourir 27,2 km dans les rues de Laval (Mayenne).

«Je n’ai pas encore statué sur ma stratégie pour demain, mais ça pourrait être des bonnes références pour Tokyo pour voir où je me situe au niveau de la forme. Si je sens que j’ai besoin de me reposer, j’irai plus tranquillement, sinon je vais peut-être pousser un peu plus la machine», a conclu Houle à propos de ce contre-la-montre.

De son côté, Boivin prévoit une journée plus tranquille pour reprendre des forces en vue des prochaines étapes.