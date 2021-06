Un Salon du livre 2021 en trois temps

Le Salon du livre de Montréal (SLM) se déclinera en trois volets pour sa 44e édition, en novembre prochain.

Dans l’actuel contexte sanitaire fragile, l’organisation a annoncé mardi que ses visiteurs pourront profiter de l’événement en mode virtuel, ici et là dans la ville, et sur place, au Palais des congrès. La fête des bouquins aura cette année comme grand thème «La rencontre».

Dès le 13 novembre, des microactivités liées à la littérature et aux auteurs se déploieront dans les quartiers de Montréal: rencontres intimistes avec des plumes québécoises, séances de dédicaces en librairie, lectures publiques spontanées, 5 à 7 littéraires dans les commerces, etc.

Une multitude d’autres contenus virtuels pour amoureux des mots seront aussi accessibles sur les différentes plateformes web du SLM.

Puis, au Salon même, du 25 au 28 novembre, le public pourra déambuler dans les allées remplies de livres et discuter avec leurs écrivain(e)s préféré(e)s et assister aux animations qui ont fait la renommée du rendez-vous (prestations artistiques, séances de dédicaces, tables rondes). Le tout, dans des installations anti-COVID adaptées et sécuritaires.

Ça sera la première fois que le Salon du livre occupera le Palais des congrès, où il devait à l’origine s’implanter en 2020, après 42 ans passés à la Place Bonaventure. Mais la pandémie a retardé le déménagement et forcé une tenue virtuelle pour la 43e mouture, l’automne dernier.

Bien sûr, ces bonnes nouvelles sont conditionnelles au maintien de l’allègement des mesures sanitaires dictées par le gouvernement.

«Évidemment, la sécurité et la santé demeurent notre priorité et nous restons conscients que la situation peut changer d’ici là. En étroite collaboration avec nos partenaires et nos fournisseurs, nous serons prêts à faire preuve de flexibilité et de prudence», peut-on lire dans un communiqué.