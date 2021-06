Séries de la LNH: une performance durable et historique de Nikita Kucherov

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov est tout feu tout flamme depuis le début des séries et si le Canadien de Montréal souhaite remporter la coupe Stanley, il devra rapidement trouver un moyen de le freiner.

Lundi, le Tricolore a pu constater la belle forme du numéro 86, qui avait pourtant été blessé dans la série de troisième tour contre les Islanders de New York. Sa récolte de deux buts et une mention d’aide a permis aux siens de l’emporter facilement au compte de 5 à 1 dans le duel initial de la finale.

D’ailleurs, avec un total de 30 points, dont 23 aides, en 19 rencontres éliminatoires cette année, Kucherov est un candidat de choix à l’obtention du trophée Conn-Smythe. Le défenseur Victor Hedman l’avait obtenu l’an dernier, mais le prix pourrait bien se retrouver entre les mains du joueur d’avant si la formation floridienne triomphe.

Aussi, le Russe constitue une menace constante en séries depuis le début des matchs d’après-saison 2020. Avec 64 points en deux ans, il a inscrit son nom aux côtés de ceux de Wayne Gretzky et de Mario Lemieux parmi les auteurs des plus grandes performances réparties sur deux années éliminatoires. Durant une période identique, Gretzky est l’homme ayant amassé le plus grand nombre de points, soit 82 en 1984 et 1985. Lemieux (1991 et 1992) suit avec 78 : dans les deux cas, leur équipe respective, les Oilers d’Edmonton et les Penguins de Pittsburgh, avaient soulevé la coupe à chaque occasion.

«La Merveille» a également accumulé 77, 73, 66 et 65 points dans des laps de temps identiques.

