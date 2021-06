Université d’Ottawa: le fanatisme au pouvoir

Les injustices subies par les peuples autochtones, et les horreurs que l’on découvre, doivent-elles servir de justifications aux dérives idéologiques les plus absurdes ?

C’est ce que l’on semble croire à l’Université d’Ottawa (encore elle !).

Vous auriez tort de croire que le fanatisme sur ce campus se limite à une poignée d’étudiants exaltés ou à un professeur qui vomit à répétition sur les francophones.

Plan

À l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la vice-rectrice Jill Scott réaffirmait les intentions de la direction.

Vous pensez qu’il s’agit seulement de lutter contre la discrimination et le racisme, ce qui irait de soi ? Pas du tout.

Voici l’extrait qui résume le mieux ce qui est envisagé :

« [...] nous avons lancé, l’an dernier, notre Plan d’action autochtone, nous engageant à autochtoniser et à décoloniser chaque aspect de notre université et notre campus, y compris nos programmes et notre façon d’enseigner, de faire de la recherche, de recruter [...] ».

Relisez attentivement, cher lecteur, chaque mot. Ils pèsent lourd.

On envisage d’« autochtoniser » CHAQUE aspect de la vie universitaire, et l’on mentionne explicitement les programmes, la façon d’enseigner, de faire de la recherche et de recruter.

Qu’est-ce que cela signifie CONCRÈTEMENT ?

Commençons par les programmes.

Les profs vont-ils devoir faire approuver leurs plans de cours pour qu’on puisse vérifier qu’il y a assez de contenu autochtone ?

Pas de problème à faire plus de place, disons, à la littérature autochtone ou à la mise en lumière d’aspects négligés de leur apport à notre histoire.

Mais est-on en train de nous dire qu’il y a des savoirs scientifiques proprement autochtones ? Qu’on me montre.

Et comment ajuste-t-on la « façon d’enseigner » pour qu’elle soit plus « autochtone » ? Qu’est-ce que cela mange en hiver ?

Et qui va surveiller les profs pour s’assurer qu’ils enseignent de la « bonne façon » ?

Et comment « faire de la recherche » de façon plus « autochtone », puisque ce qui est visé ici, clairement, ce ne sont pas les sujets, mais les méthodes de travail ?

Je demande poliment : qu’est-ce que la méthode autochtone de faire de la recherche universitaire ?

Quant au recrutement, on comprend bien ce que cela signifie : on foncera plein gaz dans l’embauche préférentielle, et tant pis si les qualifications requises habituellement pour être professeur d’université sont rares.

La réalité s’efface devant le fantasme, caractéristique commune à tous les fanatismes idéologiques.

Oups !

Mais il y a un os dans le poulet.

Le hic, c’est que l’Université d’Ottawa adhère aussi à la Charte universelle pour la mondialisation de la connaissance, qui affirme « l’indépendance de la recherche et de l’enseignement de toute influence politique » et « la liberté de recherche, d’enseignement et de formation ».

Comment « autochtoniser » TOUT, alors que vous dites aussi respecter la liberté individuelle ?

Des collègues de là-bas, qui m’honorent de leur confiance, me confient leur trouble profond.

À l’Université d’Ottawa, le fanatisme idéologique, drapé dans les énoncés les plus vertueux, est carrément installé au pouvoir.