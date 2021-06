Usurpation d'identité: Elsie Lefebvre impuissante devant l’inaction de Twitter

Le chroniqueuse Elsie Lefebvre, qui a vu son identité être usurpée sur Twitter, déplore la lenteur et la complexité des démarches à mener auprès des géants du web dans des cas comme le sien.

«C’est vraiment un problème, on parle d’usurpation d’identité. Je suis prise, je ne peux rien faire. Y’a juste un courriel, tu ne peux pas parler à personne. J’ai fait plein de recherches sur le web pour trouver un numéro de téléphone, c’est vraiment impossible», a-t-elle exposé au micro de QUB radio, mardi.

C’est après avoir cliqué sur un lien qu’elle jugeait crédible, lundi, que l’ex-députée et chroniqueuse à LCN et QUB radio est tombée dans le piège.

Tout en la privant de l’accès à son compte, le pirate poursuit le stratagème auprès de ses abonnés qui se font prendre à leur tour. Pendant ce temps, Twitter affirme via un courriel automatisé qu’il verra à la situation «dans quelques jours au mieux, sinon une semaine».

«On n’accepterait jamais ça d’une banque, de n’importe quelle entreprise non plus. En plus, c’est pas comme s’ils n’avaient pas les moyens, ce sont des entreprises multimilliardaires. On doit être capable de communiquer avec quelqu’un, ça n’a aucun sens!», s’est indignée Elsie Lefebvre.

Elle s’est aussi tournée vers la police pour déposer une plainte, une démarche qui n’a pas plus porté fruit.

«J’ai pas trouvé ça très fort: on m’a dit "madame, il s’agit d’un virus, appelez un technicien informatique". Je pense que les forces policières sont un peu impuissantes par rapport à ça, je trouve ça dommage parce que ça peut avoir des impacts importants.»

«Je ne sais pas comment ça va se terminer», s’est-elle désolée.