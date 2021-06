Voyages annulés : 35 000 Québécois indemnisés par le FICAV

Plus de 35 000 voyageurs Québécois qui ont vu leurs vols annulés en raison de la pandémie, pourront enfin être indemnisés. Les premiers remboursements devraient se faire à partir de septembre prochain.

À la suite des ententes survenues entre le gouvernement fédéral et des compagnies aériennes (Air Canada, Transat et Sunwing), la présidente de l'Office de la protection du consommateur, Marie-Claude Champoux, annonce que le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) amorcera, à compter de septembre, le paiement des indemnisations aux personnes dont le voyage a été annulé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 .

Ce processus devrait se poursuivre jusqu'au mois de décembre.

« Nous avons toujours été clairs; le fait que des milliers de Québécoises et Québécois n'aient pas été remboursés par les commerçants n'est pas acceptable. D’importantes sommes ont été déboursées pour des services non rendus. Le FICAV franchi aujourd'hui une nouvelle étape en vue de compléter le processus d'indemnisation», a indiqué le ministre de la Justice et responsable de l’Office de la protection du consommateur Simon Jolin-Barrette.

Jusqu’ici aucun Québécois n’a encore été dédommagé par le FICAV.

Rappelons que la firme PricewaterhouseCoopers, gestionnaire des réclamations soumises au fonds dans le contexte de la pandémie, a déjà reçu plus de 35 000 demandes de remboursement.