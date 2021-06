PLOUFFE, Normand



C'est avec un immense sentiment de chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Normand Plouffe à l'âge de 75 ans, survenu à St-Jérôme, le 25 juin 2021. Ex-maire de la Ville de St-Antoine, il était le fils de feu Eddy Plouffe et feu Gabrielle Wilson.Époux aimant de Madame Nicole Lefebvre, laissant dans le deuil ses enfants qu'il aimait beaucoup, Marc-André (Ning Yang), Michelle (Daniel Racicot), ses petits-enfants adorés Éloïse, Camille, Adrien et Édouard, son frère Maurice, ses soeurs Nicole (Lucien Boivin), Ginette (Serge St-Denis), ses neveux, nièce, cousin(e)s, autres parents et amis.Un remerciement au personnel ainsi qu'aux médecins de l'Hôpital régional de St-Jérôme pour leur professionnalisme.La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juillet 2021 de 10h à 17h à la résidence funéraire :10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le mardi 6 juillet 2021 à 10h30 à l'église cathédrale (355 rue St-Georges, St-Jérôme, Qc, J7Z 5A9). Ouverture du salon mardi dès 9 h. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.