LEMYRE, André



Le 20 juin 2021, à l'âge de 82 ans est décédé à l'hôpital Charles-Lemoyne M. André Lemyre, époux de feu Mme Paulette Talbot.Il laisse dans le deuil ses deux enfants, Louise (Alain Bouchard) et Pierre (Manon Pigeon), ses deux petits-fils, Erik (Marianne) et Martin, sa soeur Solange, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le mardi 6 juillet de 9h à midi et de 13h à 16h à6500 BOULEVARD COUSINEAUST-HUBERT, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.