ARCHAMBAULT, née MARTEL

Yvette



De L'Assomption, le 21 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Yvette Martel, épouse de feu Marcel Archambault. Elle était la fille de feu Georgiana Lacombe et de feu Joseph-Anthime Martel.Outre ses 16 frères et soeurs tous décédés, elle laisse dans le deuil, ses belles-soeurs Aline Payette et Denise Grégoire, ses nombreux neveux et nièces de même que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 juillet 2021, à 13h00, en l'église de L'Assomption. Une cérémonie suivra à 14h00 et l'inhumation au cimetière à 15h00. Le nombre de visiteurs est limité à 100 et le port du masque est obligatoire.