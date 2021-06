FORTIER, Jean-Guy



À Montréal, le 30 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Fortier, conjoint de Danielle Desjardins.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, sa belle-famille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 14 juillet 2021 de 11h à 14h au complexe funéraire :Une cérémonie intime suivra à 14h, en la chapelle du complexe. Il y aura captation en direct de l'évènement, des détails vous seront communiqués dans l'avis de décès sur le site internet de la maison funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHUM et du CLSC Saint-Henri pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM Fonds Guy Lafleur serait apprécié en la mémoire de Jean-Guy Fortier.