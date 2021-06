ST-AUBIN, Rhéa



D'Argenteuil, le mercredi 23 juin 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Rhéa St-Aubin, épouse de feu monsieur Louis Girard. Elle est partie rejoindre son fils Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Hélène), Diane (Richard), Suzanne (Terry) et Michel (Donna), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Raynalda et Michelle, sa belle-fille Ginette, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La mise en terre aura lieu lundi 5 juillet 2021, au cimetière de Mont-Rolland.www.salonsfunerairesguay.com