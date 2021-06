LAPOINTE, Robert



À Longueuil, le 6 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Robert Lapointe, époux de feu Cécile Gendron.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Sonia), Chantal et Nathalie, ses petits-enfants, Stéphanie, Émilie, Frédéric, Laurence et Melissa, sa soeur Ghislaine ainsi que plusieurs parents et amis.Une courte cérémonie de mise en terre aura lieu le 2 juillet 2021 à 14h00 au Cimetière de Boucherville.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher serait apprécié en la mémoire de Robert Lapointe.