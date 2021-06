BÉRARD, Georges-Henri



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de notre père, Georges-Henri Bérard, survenu le 12 juin 2021 à l'unité des soins palliatifs du nouveau CHUM.Natif de St-Cuthbert en 1933, il a d'abord exercé le métier de barbier / coiffeur à Montréal dans le quartier Hochelaga pendant plus de 30 ans et a complété sa vie professionnelle à titre d'enseignant au programme de coiffure pour hommes à la polyvalente Anjou puis à l'école Laurier McDonald de St-Léonard, et ce, jusqu'au moment de sa retraite en l'an 2000.Outre son épouse et complice des 62 dernières années, Gaëtane Boucher, il laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Sylvain), Éric (Johanne) et Hugo (Daniela), ses petits-enfants : Mariève, Louka, Shayne et Jayke, son arrière-petit-fils Jorick ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux amis et connaissances.Mari complice, père aimant et tendrement aimé, il a su assurer le bonheur et le bien-être de sa famille tout au long de sa vie.Georges était un homme juste avec des opinions sur tout, à l'écoute de chacun et toujours respectueux du choix des autres. Ses longues conversations manqueront à sa famille et ses amis.Le bon pêcheur qu'il était reflétait sa grande patience. Le bon vivant qu'il était montrait son bonheur de vivre. Il manquera grandement à tous ceux qui l'ont côtoyé.En raison de la pandémie, nous reportons à plus tard au cours de l'été la cérémonie d'adieu. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Pour être tenus au courant, nous vous invitons à envoyer vos coordonnées courriel à :