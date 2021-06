PICHÉ, Claude



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Claude Piché survenu à Montréal le mardi 7 avril 2020 à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Faille Piché, ses enfants Serge (Michelle), Yves (Nicole) et Manon (Claude), ses petites-filles Marie-Eve (Germain), Anne-Marie (Greg), Amélie (Steve), Véronique (Hugo), Andréanne et Laurie, ses arrière-petits-enfants Charlotte, Olivia, Vincent, Théo, Mélodie et Rose, ses frère et soeurs Robert, Denise, Nicole et leurs conjoints, sa belle-soeur Yolande (René), son beau-frère Claude Gauthier, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se réunira au complexe funérairele vendredi 9 juillet 2021 à compter de 12h, suivi des funérailles à 14h, et de là au cimetière Le repos Saint-François d'Assise. Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.En guise de sympathie, un don peut être faire à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.