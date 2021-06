CLAING, Fernande



Le 28 juin 2021, à Saint-Hyacinthe, est décédée Mme Fernande Claing, à l'âge de 94 ans, épouse de feu M. Omer Massé.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Martine Dassylva), Christiane (Jean Bernard), Marie-France (Jean-Luc Fontaine) et Jean-Pierre (Cynthia Laramée); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier spécialement tout le personnel de l'unité du Marché à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur dévouement et bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juillet de 11h00 à 14h00 à la :1115, RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 2Y9maisonfunerairemongeau.comLa liturgie sera célébrée le jour même, en la chapelle du salon à 14h00, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire.Les visites seront en rotation pour respecter le nombre maximal de personne alloué dans les salles. La cérémonie liturgique en présentiel sera réservée aux gens ayant reçu une invitation personnelle de la famille. Le port du masque est obligatoire en tout temps.