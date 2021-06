AstraZeneca: de très rares cas de syndrome de fuite capillaire

Les vaccins contre la COVID-19 d'AstraZeneca et COVISHIELD sont désormais déconseillés aux personnes qui ont des antécédents de syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est «une maladie grave et très rare qui provoque une fuite de liquide des petits vaisseaux sanguins (capillaires), entraînant une enflure des membres, une hypotension, un épaississement du sang et un faible taux d'albumine (une protéine sanguine importante)», a indiqué Santé Canada, dans un communiqué, mercredi.

L’organisme fédéral a précisé que cette modification «fait suite à l'évaluation par l'Europe de signalements dans le monde de cet effet secondaire très rare».

En date du 27 mai 2021, sur les 78 millions de doses des vaccins d'AstraZeneca et COVISHIELD administrées en Europe et au Royaume-Uni, six cas de syndrome de fuite capillaire post-vaccination ont été signalés.

Au Canada, en date du 11 juin 2021, un seul cas de syndrome de fuite capillaire après l'administration du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca ou COVISHIELD a été signalé.

Les personnes qui se sont fait vacciner et qui présenteraient des symptômes (une enflure rapide des bras et des jambes, un gain de poids soudain ou encore un sentiment de faiblesse) sont invitées à consulter rapidement un médecin.