LÉPINE, Louise née Robillard



À L'Épiphanie, le 18 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Louise Robillard, épouse de feu M. Sylvio Lépine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Jacline) et Maryse, son petit-fils Sébastien (Amélie), son arrière-petite-fille Billie, son frère Réal (Jacqueline), sa soeur Pierrette (Gérald) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 3 juillet à 10h, en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Roch de L'Achigan. La famille vous accueillera à l'église dès 9h.Des remerciements à tout le personnel du 4e étage du CHSLD L'Assomption pour le soutien et les bons soins.5 RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIE