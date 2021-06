Belle performance d'Hugo Houle au Tour de France

(Sportcom) – Le premier contre-la-montre du Tour de France 2021 a été remporté par le champion en titre de l’événement, le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), mercredi, dans le cadre de la cinquième étape au cours de laquelle Hugo Houle (Astana-Premier Tech) a pris le 34e rang.

Celui-ci a terminé à 1 min 58 s du vainqueur, tandis que Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) a arrêté le chrono à 35:59, ce qui est bon pour le 102e échelon.

«Je me sentais bien ce matin, j’ai décidé d’y aller à fond pour me tester pour les Olympiques. La forme était bonne, j’étais content de mon départ, mais malheureusement, j’ai eu de la pluie durant mon chrono et ça m’a ralenti quand même beaucoup. [Malgré cela] je suis très heureux et c’est encourageant», a mentionné Houle après sa performance.

Le Kazakh Alexey Lutsenko, coéquipier de Houle, a conclu l’épreuve au 10e rang à une minute de la tête. Le cycliste de Sainte-Perpétue s’est d’ailleurs réjoui de voir son partenaire obtenir autant de succès depuis le début de la compétition.

«Ç’a bien été pour Alexey, c’est plaisant de le voir parmi les meneurs depuis le début», a affirmé le Québécois à propos de celui qui se classe maintenant cinquième au classement général provisoire avec un retard de 1:21.

Derrière Pogacar, c’est le Suisse Stefan Küng, de l’équipe Groupama-FDJ (+19 secondes), qui a pris le deuxième rang. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a terminé troisième, 27 secondes derrière le vainqueur.

Pas de changement

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) trône toujours au sommet du classement général provisoire, lui qui a terminé cinquième du jour. Il y a eu beaucoup de changements derrière lui, puisque Tadej Pogacar s’est hissé en deuxième place pour se rapprocher à huit secondes du maillot jaune grâce à sa victoire d’étape.

Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma, +30 secondes) complète le top 3, alors que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est au quatrième rang, 48 secondes derrière van der Poel.

Du côté des Québécois, Boivin (+9:32) est dorénavant 56e, pendant que Houle (+12:30) se retrouve en 72e place.

Jeudi, les cyclistes devront parcourir les 160,4 kilomètres qui séparent Tours et Châteauroux.