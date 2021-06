Coupe Stanley: la finale diffusée au Centre Vidéotron dès vendredi

Le Centre Vidéotron, à Québec, pourra accueillir 3500 partisans, à compter de vendredi, pour voir en direct, sur écran géant, les matchs de la finale de la Coupe Stanley opposant le Canadien de Montréal au Lightning de Tampa Bay.

La diffusion en direct de TVA Sports sera ainsi projetée sur le «Jumbotron» de l’amphithéâtre alors que les autorisations nécessaires ont été obtenues auprès de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Au cours des 48 dernières heures, nous avons eu des échanges avec la LNH pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions accueillir des partisans au Centre Vidéotron et il a été convenu qu’en permettant la vente des billets, d’alcool et de nourriture, ce projet devenait réalisable, a indiqué Martin Tremblay, chef de l’exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement, par voie de communiqué. Nous sommes très heureux de répondre à l’appel de nombreux fans qui pourront se rassembler au Centre Vidéotron dans une ambiance festive pour encourager le Canadien de Montréal, tout en respectant à la lettre les mesures sanitaires toujours en vigueur de la Santé publique.»

Billets en vente dès jeudi

Les billets seront mis en vente sur gestev.com au coût de 11 $ taxes et frais inclus, dès jeudi 12 h, pour les parties de ce vendredi 2 juillet et du lundi 5 juillet.

Tous les profits générés seront remis au Fonds d’étude des Remparts de Québec, à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et au Pignon Bleu.