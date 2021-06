Des pluies diluviennes font de lourds dommages à Mont-Tremblant

Après la chaleur accablante, des pluies diluviennes se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi sur la région des Hautes-Laurentides, laissant derrière des dommages importants.

Les municipalités de Mont-Tremblant, La Conception, et le secteur de lac Labelle notamment, ont été durement affectés par le déluge, qui a également provoqué des affaissements de terrain et arraché des chaussées.

courtoisie - Marie-Carole Verdon

«Je me suis réveillée quelques fois pendant la nuit et ça ne semblait pas ralentir à aucun moment», explique en entrevue à LCN Marie-Carole Verdon, qui réside à Mont-Tremblant. Je me disais ça va ralentir, ça va être plus ''smooth'', mais non, c’était sans arrêt! On s’attendait bien à ce qu’il y ait des dommages quelque part», explique la dame.

Mme Verdon a fait plusieurs photos des dommages qui montrent le secteur de la montagne de Tremblant particulièrement amoché par la météo extrême.

courtoisie - Marie-Carole Verdon

Route effondrée, stationnements enfoncés, débris, les dommages sont bien visibles.

«Il y a beaucoup de problèmes d’inondations dans les locaux commerciaux ou autres à la montagne, des véhicules qui ont été enfoncés dans certains stationnements de condos, c’est magané!» décrit Mme Verdon.

courtoisie - Marie-Carole Verdon

Plusieurs clients sont également privés d’électricité.

Selon Environnement Canada, les orages qui sont passés la nuit dernière, et qui ont traversé de la Haute-Gatineau vers les Laurentides, Lanaudière et Trois-Rivières ont laissé entre 50 à 80 mm de pluie en quelques heures seulement.