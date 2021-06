Des rondelles de Sherbrooke à la Coupe Stanley

Il n’y a pas que les partisans du Canadien de Montréal qui se réjouissent de sa présence en finale des séries de la Coupe Stanley. Si la Coupe s'amène à Montréal, une entreprise de Sherbrooke pourrait grandement en profiter. Les ventes d'Inglasco, l’entreprise qui produit les rondelles de la Ligue nationale de hockey (LNH), vont exploser.

«C’est moins bon pour nous si le Lightning remporte. C’est un moins gros marché que Montréal. Si les Canadiens gagnent la Coupe, ça va être quelque chose de spécial», souligne le directeur général d’Inglasco, Anthony Fisher.

Les ventes ont déjà explosé

Les meilleurs vendeurs? Un cerbère bien impressionnant et les jeunes joueurs qui se tiennent devant lui. Les partisans se procurent surtout les rondelles à l’effigie de Carey Price, Cole Caufield, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki.

Le plus grand marché de l'entreprise est Montréal. Inglasco a toutefois perdu son deuxième plus gros marché. «Nos deux plus gros marchés sont Montréal et Toronto. Malheureusement, ils ont joué l’un contre l’autre, donc on a perdu un gros marché. On est quand même très fiers du Canadien», mentionne Anthony Fisher.

Un grand marché comme celui de la métropole québécoise demande déjà beaucoup de production. Si l’équipe remporte les grands honneurs, les employés d’Inglasco devront faire plusieurs heures supplémentaires pour produire tous les objets promotionnels. Les commandes entreront rapidement et l’équipe sera prête à offrir les rondelles souvenirs des vainqueurs de la coupe Stanley.

Si le Lightning l'emporte, c'est entre 40 000 et 60 000 rondelles souvenirs qui seront produites. Si la sainte flanelle touche à la Coupe ce nombre pourrait tripler. Le directeur général d’Inglasco souhaite donc que le Canadien soient les grands gagnants de la LNH. Une production de près de 180 000 rondelles rapporterait des profits inestimables à l’entreprise.

Alors que le fournisseur n'a pu profiter des saisons de plusieurs autres ligues de hockey qu'il dessert, le profit généré par une victoire du Bleu-Blanc-Rouge serait le bienvenu.

Les prochaines semaines seront bien remplies chez Inglasco. Les rondelles pour chaque match seront produites et les partisans ne démordent pas des objets promotionnels du CH.