Deux nouveaux candidats se joignent à l’équipe Coderre

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, a présenté deux nouveaux candidats qui brigueront des postes de conseillers municipaux aux prochaines élections, dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

• À lire aussi: L’ancien joueur des Expos Denis Boucher rejoint l’équipe Coderre

Sonny Moroz tentera de prendre la relève de Marvin Rotrand, qui a déjà annoncé sa retraite. Stéphanie Valenzuela, d’origine philippine, sera pour sa part candidate dans le district de Darlington, présentement détenu par Lionel Perez qui tentera sa chance à la mairie de l’arrondissement

M. Coderre a par ailleurs annoncé qu’il aimerait se rendre à Manille, capitale des Philippines, s’il est élu, dans la première année de son mandat. Il compte également inviter son homologue à visiter Montréal.

«Montréal est une ville internationale extraordinaire. Lorsqu’on met ensemble ses ambassadeurs, non seulement on aura un impact local, on aura un impact sur la scène internationale, tant au niveau de la réalité des changements climatiques, qu’au niveau économique ou politique», a souligné M. Coderre.