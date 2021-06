Diffusion des matchs du CH: des alternatives existent, selon Coderre

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, critique vivement la mairesse Valérie Plante sur sa gestion du dossier du visionnement des matchs du Canadien.

Malgré plusieurs discussions en cours, la Ville n’a toujours pas de plan précis pour offrir aux partisans un endroit où regarder la finale de la Coupe Stanley dans le respect des mesures sanitaires.

«Dans la vie, quand tu ne veux pas t’occuper de quelque chose, arrange-toi au moins pour ne pas nuire», a-t-il lancé à l’endroit de la mairesse, Valérie Plante, lors d’un point de presse, mercredi.

Depuis lundi, une guerre semble faire rage sur Twitter entre l’organisation du Canadien de Montréal et l’administration Plante.

«Ça fait 28 ans. J’ai vécu la coupe en 1993 et en 1986, et là, tout ce qu’on entend, c’est une chicane de Twitter. Peut-on célébrer et être content de ça?», a ajouté M. Coderre, dans une autre pointe envers l’administration montréalaise.

Celui-ci a ensuite proposé d’autres options qui pourraient être envisagées par la Ville de Montréal pour une diffusion extérieure des matchs, donnant en exemple le Centre Saint-Michel, le stade Olympique et le stade IGA.

«C’est toujours inquiétant de voir 25 000 personnes de cette façon-là, entassée. Ça crée une certaine inquiétude. Il y a des options, ce n’est pas une chicane de savoir qui va payer l’écran géant», s’est exclamé M. Coderre.

– Avec la collaboration de Félix Lacerte-Gauthier