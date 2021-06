WUELFRATH, Herbert



De Blainville, le 20 juin 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Herbert Wuelfrath, époux de feu Mme Eléonore Giroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Barbara, Sandra (Yvon), Diane (Jean) et Johanne (Normand), ses petits-enfants Kevin, Dereck, Vincent et Jennifer, ses arrière-petits-enfants, Alfred, Eléonore, Thomas et Romy, sa soeur Marianne, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au :418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle vendredi 9 juillet de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 20h30.Un merci tout particulier aux personnels du CHSLD des Patriotes pour leurs bons soins, leur empathie et leur dévouement.