Ed Sheeran à «Sucré Salé»

Patrice Bélanger et l’équipe de «Sucré Salé» ont décroché une rare entrevue avec la star internationale Ed Sheeran accordée à un média québécois pour parler de la sortie de «Bad Habits», sa première chanson «dance» et première nouveauté solo en quatre ans. Le résultat de cette rencontre pourra être apprécié ce soir, à TVA.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète anglais a répondu aux questions de l’animateur via vidéo, alors qu’il se trouvait à Suffolk, au Royaume-Uni, abordant sa carrière, son processus de création et la paternité.

Il a laissé savoir que la pièce «Bad Habits» – lancée tout récemment sur les plateformes d’écoute et imagée par un clip – est née un peu comme son succès «Shape of You».

«J’avais terminé l’album et, habituellement, quand je termine un album, je le laisse reposer pendant un moment et, ensuite, je retourne y travailler pour un autre mois et j’essaye des trucs aléatoires que je n’aurais jamais essayés, hors de ma zone de confort [...]. C’est donc un peu arrivé par accident», a-t-il détaillé.

Maintenant papa d’une fille prénommée Lyra Antarctica, Ed Sheeran a également confié avoir réussi à rayer plusieurs mauvaises habitudes de son ancienne vie.

«Depuis que je suis devenu père, je crois m’être débarrassé de beaucoup de celles qui sont très mauvaises, mais tu sais, j’aime toujours boire, j’aime toujours le vin, j’aime toujours la bière, j’ai pas mal coupé les spiritueux, je ne fume plus vraiment.»

La chanson «Bad Habits» devrait se retrouver sur le prochain effort d’Ed Sheeran qui pourrait voir le jour cette année. Après «Plus (+)», «Multiply (x)» et «Divide (÷)», tout porte à croire qu’il sera intitulé «Minus (-)».

